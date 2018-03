Programa de educação em direitos humanos vai capacitar 300 pessoas

Divulgação Curso é destinado à servidores públicos, mas comunidade também poderá participar

Cerca de 300 pessoas serão capacitadas pelo “Programa de Educação em Direitos Humanos”. O intuito é destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. O curso será lançado nesta segunda-feira (19).

Os participantes terão acesso a temas como: Contextualização histórica dos Direitos Humanos, Igualdade Racial, Lei Maria da Penha, Diversidade Sexual, dentre outros. Cada assunto será ministrado por um técnico da área. Ao final, os alunos receberão certificado de conclusão.

O curso, realizado em parceria com a Escola de Governo, é destinado prioritariamente a servidores públicos. Entretanto, toda comunidade pode se inscrever nas 10 turmas que serão abertas ao longo de 2018. A carga horária é de 30 horas divididas em 10 módulos de conteúdo.

O programa conta com três eixos de atuação: Curso de formação em Direitos Humanos no contexto das políticas públicas; Direitos Humanos vai à escola – palestras com a comunidade escolar; Direitos Humanos vai à comunidade – palestras em parceria com organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias.