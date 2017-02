Programa “Crack” pode voltar a atender população de Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande Ônibus está parado no momento

O “Programa Crack, é possível vencer” está nos planos de voltar a atender moradores. A Prefeitura de Campo Grande pretende fazer com que veículo, unidade de monitoramento do projeto, comece a funcionar.



De acordo com a assessoria, o veículo é dotado com equipamentos para monitoramento por câmeras, que poderiam ser aproveitados em serviço de segurança pública e foi repassado à Prefeitura pelo Ministério da Justiça.



O secretário da SESDE, Valério Azambuja, afirma que está empenhado em resolver de vez a questão e por o microonibus finalmente nas ruas da Capital. “Vamos comunicar a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) que a Prefeitura tem o maior interesse em receber definitivamente esse bem. A Prefeitura quer a autorização para implementar esta tecnologia embarcada e colocar o microonibus para funcionar”, explica.



Caso não seja feito os ajustes necessários, é melhor devolver o veículo para a Senasp e esta para o Ministério da Justiça. “Ou resolvemos isso ou entregamos. Outra solução, caso não haja como resolver a questão do software, seria usar o veículo para o transporte da tropa”, diz.



O programa foi lançado em dezembro de 2011, e é um conjunto de ações do Governo Federal para enfrentar de forma intersetorial os problemas relacionados ao uso do crack e de outras drogas. A ideia é aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e as organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção.