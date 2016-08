Profissionais da Saúde recebem capacitação de teste do pezinho

Tamanho do texto

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma capacitação com os enfermeiros e técnicos de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde sobre a coleta da triagem neonatal (pezinho) e triagem pré-natal (dedinho).



De acordo com a assessoria, a capacitação foi ministrada pelos técnicos do IPED de Campo Grande, a diretora técnica, Alessandra Lira de Rezende Correa, a coordenadora de recepção e coleta de material, Marcela Zuza de Almeida e o coordenador de TI Apae de Campo Grande, Alexandre Benes Nunes de Souza. A unidade é responsável pela análise dos exames.



Aproximadamente 24 participantes receberam orientações sobre boas práticas de coleta, armazenamento e envio de exame, além da importância da coleta precoce destes exames para detecção em tempo hábil de patologias para que possam ser tratadas.



Em Mato Grosso do Sul o teste do pezinho é realizado por meio do Programa Estadual de Proteção à Gestante criado em 2002, sendo realizados 15 exames na primeira fase e mais 3 exames da segunda fase da gestação dentre os exames estão variantes de hemoglobina, rubéola, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, HIV, TSH, HTLV, anti-trypanosoma cruzi e anti-HBc e HBsAG. O objetivo é proteger a mãe e o bebê contra doenças que podem ser precocemente tratadas e prevenidas.