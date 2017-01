Professores cobram do Governo do Estado reajuste do Piso Nacional

Divulgação/Fetems Professores cobram o reajuste de 2017 de 7,64% do Piso Salarial Nacional dos professores da Rede Estadual de Ensino

Representantes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) encontraram nesta quinta (11) a governadora em exercício Rose Modesto, para pedir o cumprimento do reajuste do piso nacional.



Eles cobram o reajuste de 2017 de 7,64% do Piso Salarial Nacional dos professores da Rede Estadual de Ensino, já que conforme a assessoria da Fetems, a data base da categoria é em janeiro e o percentual está garantido conforme legislação nacional.



Com o reajuste, o piso para início de carreira para professor com Ensino Médio, por 40h, irá de R$ 3338,36 para R$ 3.593,41 e para o professor com curso superior, também por 40h, irá de R$ 5.007,54 para R$ 5.390,11.



De acordo com o presidente da Fetems, Roberto Magno Botareli cesar, foi protocolado um ofício com as legislações e cobrando o reajuste imediato para a categoria. “A vice-governadora fez o compromisso de sentar com o governador, assim que o mesmo retornar e também de agilizar as questões com a equipe econômica do Governo. Ela está ciente de que é Lei e que a mesma deve ser cumprida”, disse.



A Fetems também informou que irá cobrar a garantia da integralização do piso por 20h para os professores estaduais. (com assessoria)