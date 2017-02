Professor recebe formação para trabalhar em escolas integrais

Os professores, coordenadores e diretores das 12 escolas estaduais integrais recebem um curso de formação. O Programa de Educação em Tempo Integral – Escola da Autoria, é implantado este ano pelo Governo do Estado em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Naviraí.



A proposta pedagógica é que o aluno começa a ser o protagonista e com foco na aprendizagem e combate à evasão e repetência, cujos índices na Rede Estadual de Ensino chegam a 26%. Das doze escolas que funcionarão em período integral, oito são em Campo Grande.



A capacitação acontece na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande. O evento reúne mais de 300 profissionais do Magistério e também educadores e alunos de Pernambuco por ser um estado considerado modelo na implantação do ensino em tempo integral e hoje com a maior nota (3,9) do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).