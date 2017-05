Professor da PUC-Rio elogia ocupação urbana em Dourados

Divulgação Reunião na secretaria de Planejamento discutiu ações da pasta em Dourados

O arquiteto e urbanista Gabriel Duarte esteve em Dourados na sexta-feira (12) para conhecer o trabalho realizado pela equipe da secretaria municipal de Planejamento Urbano na ocupação urbana do município e fez elogios para o que foi apresentado. Gabriel é Coordenador de Projetos de Urbanismo do escritório Bernardes Arquitetura, localizado no Rio de Janeiro, e professor do DAU (Departamento de Arquitetura e Urbanismo) da PUC-Rio onde oferece ateliers de projeto que investigam as escalas intermediárias entre paisagem e a arquitetura.



“O que se percebe, na atualidade, é que o desenvolvimento das pequenas e médias cidades brasileiras depende de uma boa política de organização da ocupação do espaço urbano e isso, pelo mínimo que já visualizamos aqui, vem sendo feito com seriedade e competência pela equipe da Secretaria de Planejamento da Prefeitura”, afirmou o professor. Após o encontro, ele percorreu algumas áreas da cidade e foi, ainda, na Reserva Indígena, acompanhado de lideranças locais. “Podemos dizer que Dourados apresenta uma estrutura de crescimento bastante racional”, definiu Gabriel Duarte.



O especialista tem projetos no Brasil e na África em regeneração urbana e de habitação de interesse social e é um dos líderes do grupo Novas Cartografias, que pesquisa novos métodos de mapeamento colaborativo, além de pesquisador do Laboratório de Arquitetura, Infraestrutura e Território do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da PUC-Rio.



Além de Gabriel, estiveram em Dourados professores e acadêmicos, uma delas, inclusive, também do Rio, que veio colher subsídios do processo de formação e desenvolvimento da cidade para trabalho de conclusão de curso.



“Ficamos muito satisfeitos com a visita do professor e, mais ainda, porque dentro dos conhecimentos mundiais que ele detém, aprovou a forma como estamos trabalhando. Esperamos ter contribuído para ampliar ainda mais a necessidade de conscientização das pessoas em relação à ocupação do solo e o crescimento ordenado das cidades, porque depende disso a qualidade de vida das futuras gerações”, observou o secretário de Planejamento José Elias Moreira que também recebeu orientações técnicas de trabalhos realizados em grandes cidades do país.