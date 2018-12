Procon flagra desrespeito em fila de prioridade e poucos atendentes em mercados da Capital

Divulgação/Procon Fatos ocorreram em Casa de Carnes e supermercado

Fiscalização feita no de semana por servidores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) flagrante irregularidades em uma unidade de rede de supermercados e Casa de Carnes, localizados na Vila Carlota, área nobre de Campo Grande. Entre elas, estava o desrespeito com a fila de atendimentos prioritários e a falta de funcionários nos caixas. A ação foi feita em atendimento a ofício do Ministério Público Estadual, através da 67 Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos de Campo Grande.

Segundo o Procon, o descumprimento à legislação detectado pelo Procon Estadual, em ambos os estabelecimentos foram, principalmente, relacionadas a atendimento prioritário envolvendo gestantes, lactantes, mães acompanhadas por crianças de colo, pessoas portadoras de necessidades especiais e que possuem Transtorno de Espectro Autista (TNA). Nos dois locais, não existe placa identificando a prioridade para autista.

Além disso, no supermercado, mesmo em dia de promoção, o número de caixas é insuficiente para o atendimento. De 15 existentes, apenas cinco estavam funcionando. No estabelecimento foi detectada a falta de moedas para troco, configurando em mais uma forma de prejuízo ao consumidor.

Já, na casa de carnes, as irregularidades foram, além do descumprimento de prioridades tanto na fila para compras como nos caixas, a exposição para venda de produtos vencidos tais como oito pacotes de charque vencidos em outubro e novembro desde ano, farinha de mandioca, sorvete, bacon, pimenta em grãos e cervejas diversas. Os dois estabelecimentos foram autuados e os produtos impróprios ao consumo descartados na presença de representantes dos locais.

Para o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, a parceria com o Ministério Público Estadual na defesa do consumidor é importante. “Ela nos dá respaldo e aumenta a segurança para podermos desenvolver nosso trabalho e, com isso, quem mais ganha é o cidadão que passa a ter ainda mais confiança nas ações que desenvolvemos”, avalia.