Procon faz ação de atendimento especial no centro

Divulgação / PMCG Os atendimentos acontecerão na praça Ary Coelho e principais shoppings da cidade

O Procon realiza uma semana dedicada a orientação, atendimento e fiscalização das questões relativas ao consumo em Campo Grande. As ações serão realizadas no centro da cidade e nos principais shoppings da Capital.

De acordo com o secretário do Procon, Valdir Custódio, o evento será denominado de Procon Campo Grande: Natal com as contas em dia. “O evento pretende atender uma demanda de aproximadamente 3 mil pessoas e fazer mais de 5 mil orientações”, frisa Valdir.

Nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, o Procon Campo Grande realizará atendimento direto a população em parceria com empresas. Será disponibilizado ao consumidor condições mais vantajosas de negociação de débitos, na Praça Ary Coelho.

As empresas participantes são as concessionárias públicas Energisa e Águas Guariroba, os bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, o Instituto de Protestos, o SCPC – Banco Boa Vista, as empresas de telefonia e TV por assinatura Vivo, TIM, Claro, NET, SKY, a UNIDERP, a CASSEMS, além a participação da Vigilância Sanitária e INMETRO. Ainda a EMHA estará realizando cadastro dos cidadãos para os programas habitacionais.