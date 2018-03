Procon cria canal direto com seguradora do DPVAT para atender reclamações

Deurico/Capital News Motoristas que não realizaram o pagamento em janeiro não tem direito a cobertura do DPVAT

O Procon-MS e a seguradora Líder, responsável pelo DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) terão um canal direto para resolução de questões referentes ao seguro obrigatório.

O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, explica que a seguradora não informou corretamente os consumidores sobre a nova data de vencimento do DPVAT. Em 2018, o seguro obrigatório foi cobrado junto com a cota única do IPVA, no dia 31 de janeiro. Nos anos anteriores, o prazo para o pagamento era junto com o licenciamento do automóvel.

O Procon-MS fez uma solicitação à seguradora, com objetivo de garantir que todos os veículos emplacados em Mato Grosso do Sul tivessem cobertura até a data de vencimento do licenciamento, sem ônus para o proprietário que não foi avisado sobre a mudança do pagamento.

Entretanto, a Líder se recusou a estender generalizadamente a cobertura de quem não pagou o seguro obrigatório em janeiro. A solução encontrada foi estabelecer um canal direto para analisar e resolver os casos de reclamações recebidas pelo serviço de defesa do consumidor.

“Vamos atender caso a caso. Os motoristas que fizeram solicitação de sinistro e tiveram o pedido negado pela seguradora, devem ir até o Procon e abrir uma reclamação. Vamos fazer os encaminhamentos necessários por meio desse canal direto que estabelecemos com a empresa Líder”, orienta Salomão.

O Procon-MS disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.