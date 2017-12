Procon autua agências bancárias

Edemir Rodrigues Duas agências em São Gabriel do Oeste foram autuadas

Fiscais Procon MS estiveram em agências bancárias do município de São Gabriel do Oeste, localizado a 140 quilômetros ao norte da Capital, nesta quarta-feira (13). Duas agências foram autuadas por não oferecer aos consumidores os comprovantes do tempo final de atendimento.

A denúncia que o Procon recebeu era de demora no atendimento. Entretanto, no dia fiscalizado não foi comprovada irregularidade quanto ao tempo de espera, apenas quanto ao fornecimento do comprovante.

A Lei Estadual nº 2.085/2000 exige que os bancos forneçam ao cliente uma senha com o registro eletrônico do horário de sua entrada e saída do estabelecimento. As instituições bancárias e financeiras que operam em Mato Grosso do Sul são obrigadas a prestar o atendimento à população no espaço de tempo máximo de 15 minutos.

Embora a demora no atendimento não tenha sido comprovada nesta fiscalização, o tempo de espera nas filas bancárias no interior do Estado é um problema comum apontado pelos representantes dos Procons Municipais em Mato Grosso do Sul.

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, ressalta que dentre as denúncias que chegam, a maioria é de demora na fila. Em 2017, a equipe de fiscalização do Procon Estadual visitou 78 instituições bancárias para averiguar denúncias de demora no atendimento, o que resultou em 55 autuações.

O Procon Estadual disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para denúncias de demora na fila de banco e também outras irregularidades nas relações de consumo.