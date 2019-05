Problema com fossa viraliza na internet

Reprodução/Facebook A empresa de Saneamento da cidade ao ver o clamor na Rede Social respondeu sobre a denuncia

Viralizou na Rede a denuncia de um vazamento de uma fossa na rua Teotônio Pimentel Mendes, localizado no bairro Vl. São João em Três Lagoas. Pedindo socorro o morador publicou com o objetivo de ser prontamente atendido.

Ele relata que a vizinhança não agüenta mais sentir o mau cheiro e pede providências. A Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul), informou que a manutenção de fossas e resolução de danos são de responsabilidade do dono da residência. No caso do condomínio a responsabilidade é do síndico. Eles agem apenas quando o problema é na rede de esgoto.