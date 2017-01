Primeiro sorteio da Mega-Sena acumula em R$ 4,5 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Mega acumula e realiza novo sorteio

A Mega-Sena acumulou em R$ 4,5 milhões. O sorteio aconteceu na quarta-feira (4), no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Ninguém conseguiu acertar as seis dezenas para levar o prêmio estimado de R$ 2,5 milhões.



Os números sorteados foram: 01 - 03 - 19 - 23 - 47 - 58.



O próximo sorteio acontece no sábado (7) pode premiar com R$ 4,5 milhões. Em compensação, cinco sortudos acertaram a quina e vão levar R$ 26 mil. Já os acertadores da quadra garantiram R$ 490,00.