Primeira etapa do Curso de Preparação à Adoção começa na quinta-feira

A primeira etapa do Curso de Preparação à Adoção (CPA) do ano de 2018 começa nesta quinta-feira (22), das 19h às 22h, no plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Campo Grande.

Divulgação/TJMS Etapa do CPA em 2017

O curso é destinado a pessoas maiores de 18 anos que estejam interessadas em adotar, independentemente do estado civil. Embora realizado na Capital, o curso, que segue também na sexta-feira (23), será transmitido simultaneamente para o interior do Estado, o que aumenta sua abrangência e a quantidade de participantes.

Conforme o Tribunal de Justiça, nos dois dias de curso desta semana, os pretendentes participarão de dinâmicas e acompanharão palestras com psicólogos, momento em que serão abordados diversos temas, como os diferentes tipos de família.

O curso de preparação para adoção tem uma carga horária total de 24 horas, distribuídas em oito encontros, com 3 horas cada, quando são abordadas várias temáticas relacionadas ao processo de adoção, entre elas os aspectos legais, psicológicos, sociais e genéticos. Além dos encontros desta semana, o curso acontecerá nos dias 5 e 6/04; 19 e 20/04; 26 e 27/04. O CPA será construído de forma conjunta com uma equipe multidisciplinar e com o apoio de famílias que passaram pelo processo de adoção.

Sem inscrição prévia e com transmissão para o interior de MS, os pretendentes da Capital e do interior assistem às palestras de capacitação simultaneamente, sendo que as dinâmicas são aplicadas in loco pelas equipes técnicas de cada localidade, de modo que no final do curso os participantes com 100% de frequência recebem o certificado de conclusão do CPA, pré-requisito obrigatório para iniciar o processo de habilitação à adoção. Importante lembrar que, mesmo para casais, a presença de ambos é obrigatória.

O CPA tem a finalidade de preparar os candidatos para lidar com os diferentes aspectos que atravessam o processo adotivo. O curso tem como base o Programa de Formação para núcleos de preparação para adoção e apadrinhamento afetivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e possui respaldo legal na Lei nº 12.010/2009, que dispõe sobre a adoção, e na Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O curso está sob coordenação da assistente social Ioara de Moura Paranaiba e da psicóloga Naura Clívia. No decorrer dos encontros contará, igualmente, com a presença da juíza da Infância Katy Braun, coordenadora da Infância e da Juventude, além de outros profissionais da psicologia, serviço social, medicina e educação, conforme a temática abordada em cada encontro.