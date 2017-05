PRF realiza leilão de veículos e sucatas

No próximo dia 23 de maio a PRF (Policia Rodoviária Federal) realiza o primeiro leilão de veículos retidos, removidos, recolhidos ou abandonados nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. No lotes há desde automóveis em bom estado, podendo voltar a circular, até sucatas.

Divulgação Veículos em bom estado estão entre os que serão leiloados



O leilão ocorrerá simultaneamente nas formas presencial e online a partir das 9h no auditório do Hotel Concord, localizado na Avenida Calógeras, 1.624, Centro, e também pela internet, pelo site www.canaldeleiloes.com.



Os veículos que serão leiloados estão divididos em 45 lotes, distribuídos em motocicletas, carros de passeio e caminhões. As visitações aos veículos poderão ser feitas nos dias 15, 16, 17, 18, 19 e 22 de maio de 2017, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h, nos locais constantes na descrição de cada lote.



O edital com as marcas/modelos e valores dos veículos, as formas de participação e outras informações relevantes poderão ser acessadas através do link: https://www.canaldeleiloes.com/externo/leilao/889.