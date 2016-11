Previsão é de tempo nublado em grande parte do Estado

Campo grande amanhece com tempo parcialmente nublado, com pancada de chuva isolada e mínima de 21° e máxima de 31°.



Com mínima de 21° e máxima de 31°, Corumbá terá tempo parcialmente nublado com pancada de chuva isolada durante a tarde.



A cidade de Dourados acompanha a Capital com tempo parcialmente nublado e temperatura mínima de 21° e máxima de 31°.



Já em Três Lagoas o tempo amanhece parcialmente nublado, porém a temperatura máxima é de 30° e mínima de 22°.



Na fronteira com o Paraguai, a temperatura nesta quinta-feira (24) oscila entre mínima de 21° e máxima de 31°, com tempo parcialmente nublado. (Previsão do tempo segundo o site INMET).