Previsão é de chuva fraca neste começo de semana na Capital

Chuva fraca está prevista para este começo de semana, em Campo Grande.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (8), céu deve ficar encoberto pela manhã e à tarde a previsão é de chuvisco em algumas áreas da cidade. À noite o céu também fica encoberto. A temperatura máxima registra 24ºC.

Na maior parte de Mato Grosso do Sul, prognóstico é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas no oeste, centro e norte. Nas demais áreas do Estado parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.