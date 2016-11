Previsão de tempo nublado e chuvoso continua no Estado

Em Campo Grande a previsão do tempo é de sol com muitas nuvens pela manhã, e pancadas de chuva a qualquer hora, com máxima de 30° e mínima de 22°.



Na cidade Branca a mínima é de 23° e a máxima de 30°, com sol com muitas nuvens pela manhã, pancada de chuva qualquer momento.



Com máxima de 27° e mínima de 18°, Dourados tem previsão de chuva durante o dia e a noite.



Três Lagoas amanhece com sol com muitas nuvens de manhã, chove rápido durante o dia e à noite, com mínima de 22° e máxima de 28°.



Na fronteira do Brasil com o Paraguai, Em Ponta Porã o dia será chuvoso e com temperatura máxima de 25° e mínima de 19°.