Previsão de chuvas isoladas em todo MS para esta sexta-feira

Deurico Ramos/Capital News Em Campo Grande, a chuva ocorrerá à tarde

A previsão é de mais chuvas para esta sexta-feira (23) em todo o Estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



À tarde, a partir de 13h, a previsão é de pancadas de chuvas, trovoadas, raios e ventos de 40km/h em Campo Grande a Dourados e até Naviraí.



Na região Norte do Estado, a chance é de temporais com chuvas fortes e raios além de ventos de 45km/h entre Coxim, Sonora, Pedro Gomes e Alcinópolis.



Já na região Nordeste, entre Cassilândia, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Inocência, Paranaíba e Três Lagoas haverá chuva à noite (10,0mm). Há chance de chuvas em Água Clara e Ribas também. A orientação do Inmet é que os motoristas tenham atenção nas estradas.