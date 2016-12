Presidente do Sistema Famasul é empossado como novo conselheiro do Condel/Sudeco

Divulgação

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, foi empossado como o mais novo conselheiro do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco), durante a 6ª Reunião Ordinária do Conselho, na manhã desta quarta-feira (07), em Brasília.



A autarquia gerencia o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). No cargo, Saito representa o setor produtivo e empresarial do Centro-Oeste do Comércio, Indústria e Agropecuária.



O encontro foi presidido pelo ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Zahluth Barbalho, secretariado pelo superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, e também teve a participação dos governadores de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; de Goiás, Marconi Perillo; e do Distrito Federal; Rodrigo Rollemberg.