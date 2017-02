Presidente do sindicato dos servidores penitenciários nega envolvimento em investigações criminosas

Deurico Ramos/Capital News

Presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Sinsap), André Santiago, negou na manhã desta sexta-feira (3) envolvimento pessoal em denúncias de corrupção no sistema penitenciário do estado. Segundo ele, alguém estaria "tentando denegrir a imagem do sindicato e dos servidores penitenciários".

Deurico Ramos/Capital News André Santiago, presidente do Sinsap

De acordo com a denúncia publicada recentemente por veículos de comunicação, o nome de André estaria ligado à indicação de Ailton Stropa Garcia ao cargo de diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Ailton pediu exoneração do cargo quatro dias depois da Operação Girve ter sido deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).





Ainda de acordo com André, a falsa acusação seria uma tentativa de associar seu nome e o sindicato às duas investigações do Gaeco deflagradas na semana passada, Girve e Xadrez, que investigam a prática dos crimes de peculato, falsidade documental e corrupção envolvendo diretores da Agepen.



“Nós fomos pegos de surpresa em relação a essa denúncia que virou somente uma nota de ofício apresentada pela promotoria. Acionamos a assessoria jurídica do sindicato, ao qual levantou todas as informações deste fato, não tendo nenhum inquérito relacionado à pessoa de André Santiago”, afirmou o presidente do Sinsap.



Durante entrevista coletiva à imprensa na manhã de hoje, André revelou que de fato seu nome foi citado em uma acusação anônima ao Ministério Público Estadual (MPE), em abril de 2016, porém a promotora Jiskia Sandri, da 50° Promotoria de Justiça, não atribuiu para investigação e encaminhou a Procuradoria Geral da Justiça (PGJ). Procurado pela assessoria jurídica do sindicato, o procurador Paulo Cezar dos Passos também negou a atribuição, não sendo identificada nenhuma investigação envolvendo o presidente do Sinsap.

Deurico Ramos/Capital News Rafael Duarte, advoado do sindicato

Sobre a suposta denúncia, o advogado do sindicato, Rafael Medeiros Duarte, essa “é uma clara tentativa, de forma indevida e infundada, de tentar vincular o nome do Santiago a essas operações [Girve e Xadrez] que continuam em seu processo inicial de investigação pelos órgãos competentes”.



Stropa

De acordo com André Santiago, o sindicato entende que deve conduzir a carreira de agentes penitenciários, o funcional pertinente a essa carreira, alguém que entenda do sistema.

Em 2015, no início de seu mandato como presidente do sindicato, André afirmou ter tido diversas reuniões o governo do estado e com o secretario de segurança publica, Silvio Cesar Maluf, de onde saiu uma lista tríplice para encaminhar ao governo para que o mesmo fizesse a escolha do diretor-presidente da Agepen. Além de Ailton Stropa, o nome de outros dois servidores de carreira haviam sido listados, tendo sido Ailton o escolhido para ocupar o cargo.