Presidente da Fiems apresenta propostas da indústria de MS para Michel Temer

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, participou do encontro de representantes da indústria de Mato Grosso do Sul com o presidente da República, Michel Temer, e na ocasião apresentou oito propostas do setor industrial para a melhoria do ambiente econômico e recuperação da atividade no Estado.





Divulgação/Fiems Longen apresentou oito propostas para Michel Temer

O encontro foi realizado no Plenário, em Brasília, nesta terça-feira (13) e teve como uma das propostas apresentadas a revisão da política de uso dos Fundos Constitucionais e também a regulamentação da terceirização.



“Para nós, a proposta ideal para o FCO é que seja destinado 50% para capital de giro e 50% para investimentos”, afirmou Longen, que durante a reunião, explicou os pontos principais das demandas levadas por Mato Grosso do Sul ao presidente Michel Temer.



Outro fator também discutido durante a reunião foi o pedido de suspensão e revisão das Normas Regulamentadoras, que segundo o presidente da Fiems os empresários entendem que o Ministério do Trabalho não deve criar leis.



“Essa pauta também é muito importante por que a quantidade de normas regulamentadoras é muito grande hoje em dia e isso é prejudicial para a atividade empresarial. Elas são criadas conforme os entendimentos do Ministério, sem discussão sobre o tema. Especificamente a NR 12, por que torna ainda mais burocrática, cara e inviável a atividade industrial”, explicou o presidente da Fiems.



Durante a reunião, o presidente Michel Temer se comprometeu em estudar profundamente os pleitos apresentados pelo setor industrial de Mato Grosso do Sul.



O presidente Temer ainda transmitiu aos empresários uma mensagem de otimismo. “Precisamos ter esperança, mas logo ir para a confiança e depois ao trabalho para que os empresários possam investir e gerar emprego”, afirmou o presidente do Brasil.