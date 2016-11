Presas do Presídio Feminino fazem perucas para pacientes com câncer

Divulgação/Assessoria Projeto idealizado pelo Juiz Albino Coimbra Neto, é colocado em pratica pela AGEPEN na Capital

Presas do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, em Campo Grande, vão fabricam perucas para doar a pacientes com câncer. A confecção das perucas terá como parte do material utilizado, cabelos doados pelas próprias presas, após campanha realizada pela direção do presídio, e outra parte oferecida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, como incentivo ao projeto.



Para o início da fabricação, as presas participam de um treinamento, para que aprendam as técnicas necessárias para a confecção, que acontece até a sexta-feira (2).



O funcionamento efetivo da oficina de confecção, começa na próxima semana, sob os cuidados da chefe do Setor de Trabalho do EPFIIZ, agente penitenciária Michele Aparecida Fruhauf.



A Rede Feminina de Combate ao Câncer é a responsável pela reposição do material, bem como pela correta distribuição das perucas.



“As perucas são recebidas com muita alegria, pois as pacientes elevam sua autoestima e saem de lá com muito mais confiança para continuar seu tratamento”, destaca a representante da Rede Feminina da Capital, Dirce Ramos.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.



Para a realização dos trabalhos, foi adquirida uma máquina zig-zag para costura das perucas e contratada uma instrutora, além da compra dos insumos necessários, tudo financiado com recursos provenientes do desconto de 10% do salário pago a presos que trabalham em Campo Grande.



Fazer o bem a mulheres que estão em tratamento contra o câncer está dando mais sentido à vida de internas do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi (EPFIIZ), na Capital, onde teve início esta semana um projeto de confecção de perucas.