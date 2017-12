Prêmio Esporte MS 40 homenageou atletas

Tamanho do texto

Paulo Josué / Governo de MS As homenagens foram entregues no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na Capital

O prêmio Esporte MS 40 Anos, realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), homenageou atletas, técnicos e árbitros destaques do ano de 2017, na noite de terça-feira (19). O evento reuniu centenas de pessoas, entre familiares dos homenageados, prefeitos, deputados, vereadores e gestores municipais.

A Fundesporte homenageou também projetos e pessoas que contribuíram para o crescimento do esporte no Estado como os executados pela Copagaz, Roberto Som, Drogaria do Lázaro, Santa Clara, UCDB, professora Rose Rocha.

O servidor Anibal de Lima, que faleceu em setembro deste ano, também foi homenageado por dedicar mais de uma década no atendimento ao público na recepção da Fundesporte.

A premiação foi entregue pelo diretor-presidente da Fundação, Marcelo Miranda, pelo secretario de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; pelo presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mocchi; e também pelos representantes da Casa de Leis deputados Herculano Borges e João Grandão; pelos prefeitos de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes, e de Sonora, Enelto Ramos da Silva; pelo reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Padre Ricardo Carlos, e pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Antonio José ngelo Motti. Confira as fotos.