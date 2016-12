Prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 9,6 milhões após sorteio

Divulgação Prêmio acumula após sorteio

Ninguém levou o prêmio da Mega-Sena e acumula em R$ 9,6 milhões. O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (7), em Vilhena (RO). As dezenas sorteadas foram 16 - 27 - 28 - 47 - 59 - 60. O próximo sorteio acontece no sábado (10).



Já a quina teve 30 ganhadores, cada um levará R$ 56.930,77. Outras 2.896 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 842,50 cada uma.



As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.