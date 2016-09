Prêmio da Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 17 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Prêmio de Mega-Sena acumula

No último sorteio ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena. O sorteio aconteceu na quinta-feira (8), na cidade de Lagarto, em Sergipe. O próximo sorteio será no sábado (10).



Veja as dezenas sorteadas: 25 - 30 - 31 - 34 - 43 - 59.



Já a quina foram 18 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 70.893,89. Outras 1.548 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 1.177,63 cada uma. Até às 19h as apostas podem ser realizadas no dia do sorteio nas lotéricas do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.