Prêmio da Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.043 da Mega-Sena, na noite desta quarta-feira (23). O sorteio foi na cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo, e o prêmio acumulou em R$ 10 milhões.

Aas dezenas sorteadas foram: 21 - 38 - 53 - 56 - 57 - 58.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a quina teve 19 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 88.579,73. A quadra teve 2.258 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.064,79.

O próximo sorteio será realizado no sábado (26). Apostas podem ser feitas até as 18h (de MS) do dia do sorteio, em qualquer lotérica, pelo valor mínimo de R$ 3,50.