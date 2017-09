Prefeitura vai contratar pessoas para trabalhar nos cemitérios da Capital

Processo Seletivo Simplificado do Programa de Contratação Temporária para prestação de serviços nos cemitérios públicos de Campo Grande, foi aberto pela prefeitura, nesta sexta-feira (22).





Deurico/Arquivo Capital News Contratados deverão atuar nos cemitérios públicos da cidade

A duração do trabalho é de seis meses e há 19 vagas para profissionais na área de administrador, encarregado, pedreiro e coveiro. As inscrições dura dois dias, começando às 10h da segunda-feira (25) às 16h do dia seguinte. Elas devem ser feitas, exclusivamente pela Internet, no site da prefeitura.



Segundo o edital, a classificação geral acontecerá a partir da soma dos pontos obtidos pelo candidato na prova de títulos.



Contratação

A contratação seguirá requisitos básicos exigidos entre eles: ter sido aprovado no presente processo seletivo; ser brasileiro nato ou naturalizado; idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino e ter aptidão física e mental.



