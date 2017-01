Prefeitura repassa R$ 500 mil para Santa Casa

A Prefeitura de Campo Grande repassou R$ 500 mil para a Santa Casa, conforme consta no Diário Oficial (Diogrande) desta quarta-feira (11).



O termo aditivo foi assinado em 12 de maio de 2016 pelo então prefeito Alcides Bernal. Apesar disto, a publicação do repasse foi feita apenas ontem no Diogrande.



O dinheiro é repassado para auxílio no custeio da instituição, considerando a superlotação do pronto socorro do Hospital.