Prefeitura relança programa Comunidade Viva

Assessoria/PMCG ..

Com o objetivo de aumentar a participação da comunidade, a prefeitura, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) relançou o Programa Comunidade Viva.



O programa efetiva a gestão democrática na administração municipal, com a participação da comunidade. A rede será composta por todos os órgãos administradores diretos e indiretos, visando promover a articulação entre a administração municipal e a sociedade, por meio dos conselhos regionais.



A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, explica que o programa tem o compromisso da aproximação do poder público com as comunidades das sete regiões da Capital.



“Cada região possui um conselho, que é responsável por dialogar com as Associações de Moradores, Clube de Mães, Conselhos de Classe e Associação de Pais e Mestres. Jutos, todos irão ouvir os anseios das comunidades, trazerem até a prefeitura todas as reivindicações, que por sua vez serão acatadas e encaminhadas para a secretaria, autarquias para as devidas soluções. Com este trabalho, vamos ter oportunidade de trabalhar mais para a população no que eles precisam de mais urgentes para seus bairros”, disse.



Todas as informações oriundas do programa serão analisadas pelo Planurb, que será responsável por promover a articulação com os interlocutores municipais, visando a qualificação da gestão democrática; encaminhar aos conselhos regionais o retorno do atendimento junto aos órgãos e entidades; promover qualificação dos conselhos regionais e encaminhar as deliberações originais as sessões plenárias.