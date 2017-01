Prefeitura recebe R$ 12 mi em recursos federais

Tamanho do texto

Conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quinta-feira (5), a Prefeitura recebeu o total de R$ 12.083.101,87 em recursos federais.



A maior parte da verba é proveniente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que totaliza R$ 9.326.493,58. Já o restante, R$ 2.756.608,29 é do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que deve ser aplicado na área de Educação.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



ANEXO ÚNICO O DECRETO N. 10.499 DE 02 DE JUNHO DE 2008.

Art. 1º - A Prefeitura de Campo Grande, considerando o art. 2º da Lei Federal

9.452/97, e, após as liberações dos recursos federais, a qualquer título, notificará

a Câmara Municipal, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as

entidades empresariais;



NOTIFICAÇÃO



Nº. 001/2017 Data: 30/12/2016

TOTAL 12.083.101,87

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Transf.

Constitucional

FPM – Fundo

de Participação

dos Municípios

PMCG 9.326.493,58

Transf.

Constitucional

FUNDEB –

Aplicação no

Ensino Básico

PMCG 2.756.608,29