Prefeitura promente entregar Ceinf do bairro Tijuca em 20 dias

Divulgação/Assessoria

Há dois anos, crianças do bairro Tijuca estavam sem um Centro de Educação Infantil (Ceinf). A nova gestão da Prefeitura Municipal de Campo Grande que retomou as obras há 90 dias e disse que 84% do serviço que já estavam feitos, mas por conta do local sofrer ação de vândalos acabou tendo de refazer o que foi perdido.



Orçada no valor de R$ 2.569.250,87, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 1.246.968,96 de contrapartida da Prefeitura, a obra deve ser concluída em até 20 dias. Todo o recurso federal já foi pago, restando apenas uma parcela de R$ 212.052,98 do recurso próprio. Com a obra quase finalizada as crianças do bairro contarão com 180 novas vagas no local que possui 1.211 metros quadrados de área construída.



A mesma empreiteira assumirá novas obras de creches que também estavam paradas, entre elas está a do Bairro Jardim Centenário e Noroestes. Ao todo estão orçados R$ 7.943.256,65 já houve o desembolso de R$ 3.441.920,97 de verba federal e R$ 3.217.914,16, de recursos próprios. No total, há um saldo contratual de R$ 1.283.421,52 (R$ 758.196,78 do Governo Federal e R$ 525.914,16 de contrapartida).



Cronograma:

No cronograma da prefeitura 14 Ceinfs devem ser entregues, 11 deles estão passando por processos de conclusão e a outras estão ainda em fase de retomadas.Essas obras estão orçadas em R$ 22 milhões de reais sendo R$ 16,1 milhões de verba do FNDE e R$ 5,8 milhões de recursos próprios.



O FNDE já desembolsou nessas obras cerca de R$ 7.172.223,80, já a prefeitura teve um gasto de R$ 3.320.968,63. Há um saldo contratual de R$ 11,5 milhões (sem os ajustamentos de planilha), R$ 2,5 milhões de recursos próprios e R$ 8,9 milhões, repasse do FNDE.