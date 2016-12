Prefeitura já recebeu repasse da União, alega Santa Casa

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Ontem, funcionários paralisaram o atendimento por três horas na Santa Casa em protesto

O Governo Federal já repassou ao Município os recursos para pagamento do décimo terceiro dos funcionários da Santa Casa. Conforme a assessoria de imprensa da instituição, o sistema do Fundo Nacional de Saúde (FNS) atesta que a transferência dos repasses foi realizada nesta quarta-feira (21).

No entanto, o prefeito Alcides Bernal (PP) ainda não liberou os recursos.

Apesar da promessa de que o 13º será pago até esta sexta-feira, os funcionários devem realizar nova manifestação no saguão da Santa Casa, a partir de 12h30 de hoje. A intenção é garantir que a Prefeitura pague o salário e não transfira os recursos para outros setores, devido à crise econômica por que passa a Capital.



A manifestação reunirá trabalhadores dos setores de enfermagem, radiologia, administrativo, áreas de apoio, entre outros. Ontem, eles paralisaram o atendimento por três horas na Santa Casa em protesto.



Ainda, a assessoria da instituição informa que os sindicatos pediram o bloqueio dos recursos da Prefeitura, para obrigar o prefeito a pagar todo o serviço prestado até o dia 31 de dezembro.