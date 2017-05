Prefeitura inaugura CAPS infanto-juvenil no bairro Guanandi

Na manhã desta segunda-feira (15) a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) inaugurou o CAPS IJ, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil no bairro Guanandi. Campo Grande é a primeira cidade do Centro-Oeste a oferecer esse tipo de serviço à população.

Divulgação CAPS Infanto Juvenil foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (15)



No espaço crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais ou comprometidos psiquicamente, contam com assistência 24 horas por dia. A unidade conta com oito leitos de internação, sendo quatro masculinos e quatro femininos.



A coordenadora de Saúde Mental da SESAU, Ana Carolina Guimarães, destacou a importância do espaço

“O objetivo é atender crianças e adolescentes com até 18 anos comprometidos psiquicamente, como por exemplo, autismo, psicoses, neuroses graves e todos que estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais, por conta da condição psíquica”, afirmou Ana Carolina.



O secretário de Saúde municipal Marcelo Vilela reforçou ainda que com a unidade funcionando 24 horas será possível desafogar os demais serviços. Atualmente, as crianças e adolescentes que precisavam de atendimento de urgência eram encaminhadas ao CAPS Aero Rancho e sujeitos ao atendimento misto, junto com os adultos.



“Com essa unidade, o paciente não vai precisar ficar procurando atendimento. Caso ele ainda não seja acompanhado, basta ir até um Centro Regional de Saúde (CRS) que ele será encaminhado para cá”, disse o secretário.



A unidade está localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, 3272 – Antigo CRS Guanandi – bairro Guanandi.