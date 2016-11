Prefeitura firma parceria com Uems e IFMS para informatizar Cras

A Prefeitura de Dourados vai participar de um projeto de pesquisa na área de geoprocessamento envolvendo alunos e professores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), além de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Termo de Cooperação Mútua entre as entidades foi assinado nesta terça-feira (22) na sede do Instituto.

Divulgação/PMD Murilo assina Termo de Cooperação Mutua com o Instituto federal e Uems para criação do sistema de informatização para os Cras

O evento contou com a presença do prefeito Murilo Zautih (PSB), os vereadores Idenor Machado, Sérgio Nogueira, Cido Medeiros, a Secretária de Assistência Social, Ledi Ferla, além do diretor geral do IFMS, Carlos Vinicius de Figueiredo e o vice-reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho.



Segundo Ledi Ferla, o projeto visa a informatização de todo o sistema do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) já a partir de 2017, no centro a ser implantado no Canaã 1, o primeiro a ser implantado com o novo sistema e que atende cerca de cinco mil famílias cadastradas. “A Intenção é integrar neste sistema todos os Cras, porque hoje o controle das famílias é feito no papel, o que dificulta o controle. Com a informatização teremos acesso rápido e seguro sobre todos os dados de cada família atendida nos Cras”, disse a secretaria. Em Dourados, aproximadamente 45 mil famílias integram a Rede de Proteção Social, que são atendidas pelos Cras existentes nos bairros.



Zauith agradeceu a parceria entre a Uems e IFMS que muito tem colaborado com a prefeitura na eficiência dos programas sociais. “Todos os setores são importantes, mas acredito que a educação é a mais importante, porque só assim conseguimos formar cidadãos melhores, que vão fazer a diferença na sociedade”, enfatizou o prefeito.