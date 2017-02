Prefeitura e entidades reúnem-se para valorizar setor mineral de Corumbá

Nessa segunda-feira, 20 de fevereiro, ocorreru uma reunião sobre o segmento com o presidente da FIEMS, Sérgio Longen, e o deputado estadual, Paulo Correa, presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio na Assembleia Legislativa de MS. Buscando valorizar e ressaltar Corumbá como a maior cidade mineradora do Estado, o secretário Municipal de Indústria, Comércio e Produção Rural, Renato dos Santos Lima.



A intenção é dialogar com as empresas locais, juntamente com o Sindiecol (Sindicato das Indústrias Extrativistas de Corumbá), para que o poder público, em parceria com demais entidades, possa dar a merecida atenção à atividade mineradora. “Devemos não cometer o mesmo erro de não valorizar o segmento. Corumbá é a responsável pela arrecadação de 80% do CEFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) de todo o estado de Mato Grosso do Sul). Precisamos dar ênfase a isso”, afirmou Renato.



No encontro foi firmado um objetivo em comum de demonstrar união contra a revisão dos incentivos fiscais para a indústria e a criação do Fundo Estadual de Estabilidade Fiscal, que obrigaria as empresas beneficiadas a contribuírem com 10% do que deixam de pagar de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).