Prefeitura disponibiliza Central de Reclamação através do número 156

Após assumir a gestão de teleatendimento há um mês, a Prefeitura Municipal de Campo Grande disponibiliza através da Coordenadoria Geral de Atendimento ao Cidadão, o número 156, que funciona como central telefônica de atendimento ao cidadão.

Através do 156, o cidadão tem acesso a informações referentes às atividades e atribuições desenvolvidas por todas as secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta. Além de manter informados os usuários sobre o andamento das requisições protocoladas via Fala Campo Grande, o serviço de teleatendimento pelo 156, também informa ao contribuinte os caminhos para chegar as secretarias ou órgão responsável pela sua demanda.

Os serviços funcionam de segunda à sexta-feira das 7h30 às 19h30, o contribuinte poderá fazer solicitações, sugestões, reclamações, elogios e denúncias referentes aos serviços das secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.