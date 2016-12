Prefeitura de Figueirão abrirá inscrições para estágios em 2017

Divulgação/Prefeitura de Figueirão Prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin declarou que Prefeitura será alternativa para jovens que queiram se profissionalizar

A partir de 2017, estudantes do 2º ou 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo poderão se candidatar às vagas de estágio na Prefeitura de Figueirão. O projeto de lei “Jovem Estagiário”, foi proposto pelo Executivo e aprovado, conforme divulgado na quinta-feira (22) no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).



As jornadas de trabalho serão divididas nos períodos vespertino e matutinos, e as inscrições serão efetuadas em 2017 na Gerência de Recursos Humanos. Em breve a Prefeitura disponibilizará a lista com as vagas e outros detalhes.



A preferência é para jovens que ainda não tenham ocupado vaga no mercado de trabalho formal, com idade mínima de 16 anos, conforme explica o gerente de Recursos Humanos da Prefeitura, Paulo Roberto Salomão. “Escrevemos este projeto, pensando na inserção do jovem no mercado. Vamos propiciar a primeira experiência, pelo prazo de um ano, com a possibilidade de prorrogação”, disse.



“Vamos oferecer a opção do primeiro emprego aos jovens do nosso município. Com a pequena quantidade de empresas que geram oportunidades aqui, queremos nos reponsabilizar e ser uma altenativa que vai profissionalizar os estudantes, com noções de empreendedorismo em entidade pública”, declarou o prefeito, Rogério Rosalin (PSDB).