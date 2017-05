Prefeitura de Corumbá inicia hoje vacinação anti-rábica no município

Assecom/Arquivo Meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar aproximadamente 20 mil animais entre cães e gatos.

A Prefeitura de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia hoje (15), a primeira etapa da vacinação anti-rábica no município. O objetivo é imunizar aproximadamente 20 mil animais entre cães e gatos em toda área urbana, através do trabalho das equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) junto ao Exército.



Uma nova etapa da vacinação deverá acontecer no segundo semestre do ano, quando todos os animais serão revacinados. Corumbá apresentou o primeiro caso de raiva canina em fevereiro de 2017, o animal era primovacinado (primeira dose da vacina – são 2 doses).



O cão foi recolhido no dia 14 de janeiro, apresentando alterações neurológicas, o material biológico foi encaminhado para análise, onde houve a confirmação do caso, sendo que a variante isolada foi V3, essa variante é transmitida por morcegos Desmodus rotundus.



A vacinação será realizada em todos os bairros no sistema casa em casa, com a participação do CCZ e Exército Brasileiro. “Vamos realizar a vacinação antirrábica de cães e gatos nas casas.



As equipes passaram nas residências de segunda a sexta – feira das 07:00 às 13:00 e seguirá o seguinte cronograma:

Guatós: 15/05

Nova Corumbá: 16,17,18/05

Guarani: 19/05

Jardim dos Estados: 22,23,24/05

Popular Nova: 25/05

Nossa Senhora de Fátima: 26/05

Aeroporto: 29,30,31/05 e 01/06

Dom Bosco: 02,05/06

Generoso: 06/06

Arthur Marinho: 07/06

Beira Rio: 08/06

Centro I: 9, 12, 13, 14, 16/06

Centro II: 19, 20,21,22,23/06

Universitário: 26/06

Maria Leite: 27, 28, 29/06

Centro América: 30/06

Previsul/Industrial: 03/07

Popular Velha: 04/07

Cristo Redentor: 05/07

Moradores que encontrarem um bilhete em casa informando que o Centro de Controle de Zoonoses passou para vacinar seu animal e achou o imóvel fechado, devem entrar em contato com o CCZ através dos telefones 3907-5579 ou 3233-3354 ou levem seu animalzinho ao CCZ para que possam receber a vacina”, a vacina é realizada de segunda a sexta – feira em horário comercial e aos sábados , domingos e feriados das 07:00 às 17:00, observou a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Marly Brazil Falleiro dos Santos.