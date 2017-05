Prefeitura de Campo Grande abre processo seletivo para motorista com salário de R$ 1,6 mil

Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou no Diário Oficial – DIOGRANDE, o processo seletivo simplificado para contratação de motoristas de transporte escolar e veículos pesados. No total são oito vagas com salário de R$ 1,6 mil.



Os motoristas serão lotados na Semed (Secretaria Municipal de Educação), conduzindo veículos de transporte de estudantes do ensino infantil e fundamental, além de cargas pesadas.



Podem se candidatar motoristas habilitados nas categorias D para motorista de transporte escolar e C, D ou E para motorista de veículos pesados. Os candidatos não podem estar cumprindo pena de suspensão da CNH.



As contratações terão tempo determinado de 12 meses. Os candidatos serão aprovados por meio de prova de títulos, de conclusão de cursos e comprovação de experiência, que devem ser entregues no ato da inscrição.



As inscrições serão realizadas nos dias 17 e 18 de maio, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16hm na Escola de Governo de Campo Grande, na Av. Ernesto Geisel, n. 4.009, Bairro Amambaí.



Para se inscrever o candidato deverá entregar uma ficha de inscrição junto com cópia de documento de identificação com foto, junto ao original.