Prefeitura de Campo Grande abre inscrições para seleção de professor efetivo e auxiliar pedagógico

Divulgação/Pronatec Vagas para professores

A Prefeitura da Capital publicou abriu seleção para contratação de professores efetivos, tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais/Libras e para auxiliar pedagógico. Os editais foram publicados hoje no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).



Para a vaga de auxiliar pedagógico é preciso preencher uma ficha de inscrição, entregar o curriculum vitae, originais e cópias dos documentos comprobatórios de formação e de experiência, e passar por duas seleções: prova escrita e prova de títulos.



As fichas de inscrição estarão disponibilizadas no período de 7 de dezembro de 2016, a partir das 7h30, ao dia 9 de dezembro de 2016, até às 17 horas, no site www.capital.ms.gov.br/semed.



As inscrições serão realizadas nos dias 8 e 9 de dezembro de 2016, das 7h30 às 17h30, sem intervalo para o almoço, em sete locais: Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação/Semed (Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida); EM Prof. Elizabel Maria Gomes Salles (Rua São Gregório, 451, Vila Cóx); EM Pe. Heitor Castoldi (Rua dos Peixes, 382, Vila Nhanhá); EM Prof. Arassuay Gomes de Castro (Rua São Vicente de Paula, s/n., Bairro Manoel da Costa Lima, antigo Grêmio Enersul); EM Profª. Oneida Ramos (Rua Cônsul Assaf Trad, s/n., Jardim Campina Verde); EM Rafaela Abrão (Rua Urubupungá, 25, Bairro Aero Rancho); EM Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira (Av. Senhor do Bom Fim, s/n., Bairro Nova Bahia, ao lado da Funlec).



A prova escrita será realizada no dia 15 de dezembro de 2016, das 18h30 às 21h30, na Escola Municipal Professor Arlindo Lima, Rua Barão do Rio Branco, 2.469, no centro. Será considerado selecionado o candidato que obtiver, na primeira etapa, resultado igual ou superior a cinco.



Professor de Libras

Para a vaga de Tradutor deve ser preenchida uma ficha que estará disponível na quinta-feira (8), 7h30, e sexta-feira (9) até às 17h, pelo site www.capital.ms.gov.br/semed. O candidato deverá entregar curriculum vitae, cópias de certificados e originais n o Núcleo de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.



Os profissionais da educação do grupo do magistério graduados e acadêmicos que estejam concluindo até o prazo de um ano nível superior em licenciatura plena. A seleção dos profissionais será de 14 a 16 de dezembro.



A prova escrita será na quarta-feira (14), das 8h às 11h30, no auditório do Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho da Secretaria Municipal de Educação. Já a prova prática será realizada quinta-feira (15) e sexta-feira (16), às 8h, no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho.



Professor efetivo

Já para a seleção de professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, o candidato deve fazer a inscrição no site www.capital.ms.gov.br/semed.



A seleção dos professores efetivos acontecerá em três etapas distintas, eliminatórias e concomitantes. A primeira etapa é a entrega de documentos e produção de texto dissertativo. Segunda etapa é o desenvolvimento de atividades em ambiente virtual. Terceira etapa é a entrevista.



As inscrições começam nesta terça-feira (6), às 7h, e seguem até a terça-feira (13), às 17h. as etapas acontecerão na Escola Municipal Professora Iracema Maria Vicente, rua Rotterdan, 2.053, bairro Rita Vieira III. As etapas acontecem no dia 15 de dezembro, das 7h30 às 11h. O resultado será divulgado no dia 22 deste mês.