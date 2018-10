Prefeitura convoca 25 médicos para postos de saúde

Tamanho do texto

PMCG Lista pode ser conferida no Diário Oficial de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande está convocando 25 médicos inscritos no Cadastro Temporário para atender nas unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF), além de reforçar o atendimento nas unidades de pronto atendimento (UPA/CRS).

O edital de convocação nº 42 foi publicado na edição desta terça-feira (02) no Diário Oficial do Município (Diogrande), entre as páginas 8 e 9.

Os convocados devem se apresentar ainda hoje, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h00, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

Confira a relação de convocados: