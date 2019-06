Prefeitura contrata empresa para resolver buraco em avenida por R$ 496 mil

Divulgação/PMD Avenida tem previsão para ser liberada no final de setembro

Depois de obter os recursos do governo estadual, a prefeitura de Dourados anunciou nesta quinta-feira que já contratou a empresa que será responsável pela obra na Avenida Presidente Vargas. A Planacon Construtora Ltda foi anunciada em Diário Oficial através de dispensa de licitação e cobrará R$ 496.557,75 pelo serviço.

Ainda segundo o documento, a previsão que as obras sejam concluídas no final de setembro. Serão realizadas obras para ‘reconstrução de macrodrenagem para transposição do Córrego Laranja Doce, microdrenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica, na Avenida Presidente Vargas (Parte) x Travessia do Córrego Laranja Doce’.

A avenida está interditada desde o dia 2 de abril quando um buraco se abril no asfalto da pista. A princípio, a previsão era para recuperação em duas semanas, mas após o início dos trabalhos foi verificado que parte do suporte do solo sob o asfalto havia cedido por conta do aumento no volume de água do córrego Laranja Doce e com isso a situação tinha se agravado e precisando de uma empresa especializada.

A avenida é o caminho para a saída para Itaporã e também liga ao anel viário. A prefeitura organizou o desvio para a rua Hayel Bom Facker e desde então o tráfego no local aumentou e vem causando transtorno para motoristas com registro de acidentes.

A prefeitura e vereadores pediram ajuda ao vice-governador Murilo Zauith e no dia 17 do mês passado o estado assinou o convênio repassando o valor para a obra.