Prefeitura apresenta medidas para a Antiga Rodoviária em uma semana, afirmam lojistas

Divulgação/Assessoria Lojistas discutiram com o prefeito da Capital possíveis soluções para o centro comercial

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) espera por uma resposta para as medidas que serão tomadas pela prefeitura para a Antiga Rodoviária. De acordo com as informações divulgadas nesta quinta-feira (15), pela CDL-CG, o Executivo municipal prometeu apresentar as ações em uma semana.

Após reunião com proprietários de lojas e salas, o presidente da entidade, Adelaido Vila, acompanhado de representantes do Conselho Municipal de Segurança da Região Central, reuniu-se com o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad. No encontro com o chefe do Executivo, os representantes do Conselho de Segurança da Região Central relataram as ações sociais que vêm desenvolvendo no entorno da Antiga Rodoviária.

Entres as medidas divulgadas pela classe empresarial estão o encaminhamento voluntário para tratamento de dependência de drogas de todos os usuários que assim o desejarem, o encaminhamento de 20 pessoas para vagas de emprego, além de conseguirem, junto à Sejusp, a confecção da documentação daqueles que não a possuem, informou a Câmara dos Dirigentes Lojistas, por meio de nota enviada à imprensa.

Em resposta aos questionamentos da CDL CG, o prefeito Marcos Trad informou que a gestão municipal fará uma análise técnica do assunto. Segundo a CDL-CG, universidades, empresas médicas e até mesmo órgãos públicos estaduais demonstraram vontade de ir para o local, inclusive bancando a reforma, e só não o fizeram ainda devido à falta de destinação dos 10% do município e aos graves problemas sociais do entorno, conforme a nota da assessoria.

“A iniciativa privada está ávida em recuperar a rodoviária antiga, ela tem os meios e a disposição para fazer. Agora, cabe à gestão pública tomar uma decisão sobre a parte que lhe cabe”, se pronunciou Adelaido, em comunicado divulgado hoje.

“Fomos bem recebidos pelo prefeito, que mostrou disposição em dar os encaminhamentos necessários à parte que cabe ao município, no prédio. Vamos aguardar o prazo que ele pediu, porém não vamos parar enquanto uma solução definitiva não seja conquistada”, finalizou Adelaido.