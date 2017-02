Prefeitura alerta para falso processo seletivo em Dourados

Mensagem informando processo seletivo para contratação de novos funcionários públicos na cidade de Dourados, sul de Mato Grosso do Sul, é falsa! A prefeitura do município divulgou nota alertando aos moradores nesta quinta-feira (2).



Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, publicações nas redes sociais estariam anunciando o novo processo de seleção, mas a Procuradoria Geral do município afirmou que nenhum concurso para a cidade está previsto para no momento.



A publicação chega a mencionar média salarial e informações que não regulamentadas, como benefícios e vale alimentação. Por isso, o órgão pede para que todas as mensagens sobre o assunto sejam ignoradas. O caso está analisando para que medidas possam ser tomadas.