Prefeitura abre prazo para contestar valores da taxa do lixo

O contribuinte que não concordar com os valores lançados para a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares referentes ao exercício de 2018 poderá

apresentar reclamação, dirigida à Coordenadoria de Julgamentos e Consultas da

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, devidamente fundamentada e com as

provas que entender necessárias, até o dia 20 de abril de 2018, informou a Prefeitura de Campo Grande, por meio de edital publicado em edição extra do Diário Oficial do município, no fim da tarde desta terça-feira (20).

Reprodução/Diário Oficial

O novo decreto com as novas regras para o pagamento da taxa do lixo foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), desta sexta-feira (16). De acordo com a publicação, a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares poderá ser paga à vista, até o dia 20 de abril, ou parcelada em até 9 vezes, para débitos a partir de R$ 40. O valor mínimo de lançamento por parcela será de R$ 20.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) havia apresentado ontem, na Câmara Municipal os novos cálculos realizados para a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos. A mudança, corrigindo o enquadramento das unidades imobiliárias, garante uma cobrança menor para toda a população. O prazo para pagar os novos boletos também foi marcado para o dia 20 do mês que vem.

No novo cálculo, 86,18% das inscrições imobiliárias de Campo Grande pagarão um valor anual de até R$ 200, ou R$ 16,67 por mês. Destes, 33,86% pagarão menos de R$ 50 e 29,60% terão o valor anual calculado entre R$ 50 a R$ 100. Ainda considerado o novo cálculo, 45,4% dos imóveis de Campo Grande terão reduções de 30% a 60% do valor cobrado anteriormente e 42.694 imóveis terão reduções maiores que 60%.

A taxa leva em conta o perfil socioeconômico imobiliário, que classifica a cidade em categorias. As categorias foram separadas pelo uso predominante do imóvel: residencial, comercial, industrial, serviço, misto, público, outros e territorial. Também será levada em conta a área edificada, com metragem quadrada das unidades imobiliárias prediais que possa ser para habitação ou para o exercício de quaisquer atividades; bem como metragem do lote onde não exista edificação.

Para os casos em que o contribuinte não concorde com a cobrança, a prefeitura disponibilizará um canal de comunicação para analisar caso a caso, desde que o gerador apresente estudo ou projeto específico que determine o quantitativo de lixo gerado ou o contrato com prestador de serviço que realize a coleta, transporte e destinação final dos resíduos.