Prefeitura abre inscrições para o desfile de 7 de setembro

A. Frota Desfile cívico de 7 de setembro percorrerá trecho da avenida Marcelino Pires e terá palanque oficial no calçadão da Praça Antônio João

Estão abertas as inscrições para entidades interessadas em participar do desfile comemorativo ao 197º ano de Independência do Brasil em Dourados. O processo da entrega da ficha de confirmação acontece até o dia 19 de junho.

De acordo com a prefeitura, a secretaria de Educação, juntamente com a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada já definiram o regulamento. O desfile cívico está aberto a toda sociedade civil e organizada, unidades de ensino, entidades, sindicatos, associações, secretarias municipais, corporações militares e outras que manifestarem interesse em participar, devendo para isso utilizar o desfile, exclusivamente, para manifestação patriótica.

O planejamento e a coordenação do Desfile Cívico serão de responsabilidade da Coordenação Geral e das entidades que compõem o Comitê.

O Comitê será formado por representantes da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, 3º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, 2º Grupamento de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul, Guarda Municipal de Dourados, Agência Municipal de Trânsito, Gabinete da Prefeita, Secretaria Municipal de Governo, Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Dourados, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Saúde, Serviço Móvel de Urgência e terá como presidente o secretário municipal de Educação, Upiran Jorge Gonçalves da Silva.

As fichas de inscrições devem ser solicitadas e depois entregues preenchidas por e-mail no educacaofisica.semed@dourados.ms.gov.br. Em caso do não recebimento entrar em contato pelo telefone 67 3411-7669.