Prefeitura abre edital para credenciamento de barracas no Arraial de Santo Antônio

Divulgação/Assecom

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, publicou nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial de Campo grande, o edital de inscrição e seleção de candidatos para a cessão de ponto fixo em barracas na área interna do Arraial de Santo Antônio de 2017.



Como consta no documento, podem participar do processo entidades assistenciais, sem fins lucrativos, devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).



A inscrição deve ser entregue no Protocolo Geral da SAS (Rua Orpheu Baís, 88, Bairro Amambaí), entre os dias 2 e 12 de maio, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A inscrição e o credenciamento são pessoais e intransferíveis, sendo proibida a venda, aluguel do ponto ou cessão a título gratuito.



No total serão disponibilizadas 48 barracas de alimentos e bebidas típicas e sete de artesanato.