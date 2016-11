Prefeito volta a justificar possível aumento da tarifa de ônibus

Deurico Ramos/Capital News Alcides Bernal concedeu entrevista à imprensa após entrega de equipamentos à Guarda Municipal

Questionado pela imprensa, o prefeito Alcides Bernal afirmou que ainda está analisando a correção da inflação para a tarifa de ônibus de Campo Grande, mas que isso está condicionado ao aumento na frota dos veículos que fazem o transporte coletivo. A declaração foi feita há pouco, após a entrega de equipamentos para a Guarda Municipal, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.



O prefeito chegou a anunciar que iria congelar a tarifa e encaminhou à Câmara um projeto de isenção de imposto para as empresas concessionárias com esse objetivo, mas acabou mudando de ideia.



A Prefeitura pleiteia um recurso do programa Pró-Transporte, do Governo Federal, para a renovação de parte da frota, mas depende de contrapartida das empresas concessionárias do transporte coletivo. Com a contrapartida, Campo Grande receberia 79 novos ônibus.