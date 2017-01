Prefeito verifica situação da UPA da Vila Almeida durante visita

Divulgação/Assessoria Visita aconteceu de surpresa às 20h

O prefeito, Marquinhos Trad, visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida para verificar o atendimento à população. A visita aconteceu na segunda-feira (2), às 20h.



De acordo com a assessoria, o prefeito conversou por 2h com médicos, enfermeiros e usuários para saber as necessidades e vistoriar a unidade. “Só podemos conhecer a realidade da população desta forma, chegando sem avisar, sem holofotes, para verificar o que, de fato, está acontecendo”, explicou.



Na noite de ontem a equipe estava composta por dez médicos, sendo cinco clínicos e cinco pediatras. Duas salas, além de enfermarias, estão interditadas por oferecer riscos aos pacientes. Em abril de 2015, a UPA Vila Almeida chegou a ficar 11 dias fechada para reparos, depois de chuva.



Na unidade também foi encontrada a falta ou baixo estoque de medicamentos. O prefeito afirmou que investirá na atenção básica para melhoras as UPAs e criar Clínicas das Famílias.