Prefeito sanciona Dia do Orgulho LGBT durante Simpósio Municipal de Direitos Humanos

Durante abertura do Simpósio Municipal de Direitos Humanos, na noite desta segunda-feira (10), no auditório do Sindicato Rural de Corumbá, o prefeito Marcelo Iunes sancionou a lei n° 2.652 instituindo o ‘Dia Municipal do Orgulho LGBT’.

Iunes sancionou a alteração no artigo primeiro da lei 2.000 de 10 de dezembro de 2007, que definia o dia 10 de dezembro como ‘Dia Municipal do Orgulho Gay’. A alteração, de acordo com a Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT, aconteceu em razão de o termo ‘Gay’ não representar todas as categorias. Com a nova redação, em Corumbá a data de 10 de dezembro agora é ‘Dia Municipal do Orgulho LGBT’.

O fórum teve como principal atração a palestra magna da professora Nabiha de Oliveira Maksoud sobre “Direitos Humanos: aspectos sociais e jurídicos”. A palestrante é professora da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no curso de Direito, nas áreas de Direito Penal e Processo Penal e do estágio supervisionado.

Nesta terça-feira (11), haverá outra roda de palestras e debates, no auditório do Sindicato Rural de Corumbá, a partir das 19 horas. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, em parceria com a OAB Subseção Corumbá, Escola Superior da Advocacia e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.